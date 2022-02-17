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Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности". По его словам, Украине очень сложно быть независимой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответ Зеленского на вопрос журналистов.

По его словам, НАТО - один из тех ярких примеров.

"Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе", - заявил Зеленский.

По его словам, эта информация достаточно открытая и нет никаких секретов на этот счет.

"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", - отметил президент Украины.

Также Зеленский заявил, что РФ использует вопрос НАТО как оправдание войск на границе Украины.

Он также считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении украинского государства в НАТО.

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Владимир ЗеленскийУкраинаНАТОРоссийская Федерация