UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хочет свернуть военную кампанию после захвата Донбасса, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия намерена свернуть военную кампанию в Украине после полного захвата Донецкой и Луганской областей. И вернуться к мирным переговорам для снятия санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Медуза".

По его словам, нынешнее российское наступление на Донбассе продвигается не так, как ожидали в Москве, поскольку оккупантам противостоят "злые и мотивированные" самые боеспособные украинские подразделения.

"(Операция на Изюмском направлении, - ред.) объяснялась чисто политическим решением - выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их задача теперь (после провала изначального плана) - заявить, что это победа. Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых - снять санкции", - добавил Арестович.

Напомним, ранее британская разведка заявила, что Вооруженные силы Украины успешно отражают российское наступление на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассОфис президентаВойна России против Украины