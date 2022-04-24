Росія хоче згорнути військову кампанію після захоплення Донбасу, - Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія має намір згорнути військову кампанію в Україні після повного захоплення Донецької та Луганської областей. І повернутися до мирних переговорів для зняття санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання "Медуза ".

За його словами, нинішній російський наступ на Донбасі просувається не так, як очікували в Москві, оскільки окупантам протистоять "злі і мотивовані" найбільш боєздатні українські підрозділи.

"(Операція на Ізюмському напрямку, - ред.) пояснювалася чисто політичним рішенням - вийти на кордони Луганської та Донецької областей і оголосити про перемогу. Їх завдання тепер (після провалу початкового плану) - заявити, що це перемога. Потім вони хочуть згорнути кампанію. Повернутися до переговорів, головне завдання яких - зняти санкції", - додав Арестович.