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Россия хочет "стереть Украину с карты мира", - посол США

Новина українською →
США, Суббота 30 июля 2022 17:11
Россия хочет "стереть Украину с карты мира", - посол США Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия намерена уничтожить Украину и "полностью стереть ее с карты мира". Кремль хочет аннексировать Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Томас-Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что появляется все больше признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также Херсонской и Запорожской областей "с целью проведения фиктивных референдумов" или указов о присоединении к России.

Она отметила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".

Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что "непрерывная накачка" оружия США и НАТО в Вооруженные Силы Украины лишь "продлила агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и увеличивая потери".

Напомним, Блинкен в первом разговоре с Лавровым с начала широкомастабной агрессии России против Украины заявил, что мир никогда не признает аннексий украинских территорий.

После этого Блинкен сообщил о выводах своего разговора министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

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