Россия хочет провести нормандскую встречу советников до конца года, - Арестович

Фото: Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)

Российская Федерация заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников. Такая встреча может пройти до конца года.

Об этом на конференции заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, на этой неделе российская сторона подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

В то же время он добавил, что для Украины главное то, что Россия все еще остается в нормандском процессе и формально нет оснований для перехода к плану "Б" мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина пока не рассматривает возможность размещения на Донбассе миротворцев ООН, поскольку Россия как постоянный член Совета безопасности может в любой момент заблокировать такое решение. В связи с этим Киев предлагает в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Накануне Евросоюз снова продлил экономические санкции против России из-за оккупации Крыма. Решение было принято на саммите ЕС, оно будет оформлено в документ уже на следующей неделе.