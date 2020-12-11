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Росія хоче провести нормандську зустріч радників до кінця року, - Арестович

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 11:34
Росія хоче провести нормандську зустріч радників до кінця року, - Арестович
Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація зацікавлена у проведенні зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників. Така зустріч може пройти до кінця року.

Про це на конференції заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, цього тижня російська сторона підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

У той же час він додав, що для України головне те, що Росія все ще залишається в нормандському процесі і формально немає підстав для переходу до плану "Б" з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна поки не розглядає можливість розміщення на Донбасі миротворців ООН, оскільки Росія як постійний член Ради безпеки може в будь-який момент заблокувати таке рішення. У зв'язку з цим Київ пропонує в 4 рази збільшити складу місії ОБСЄ.

Напередодні Євросоюз знову продовжив економічні санкції проти Росії через окупацію Криму. Рішення було прийнято на саміті ЄС, воно буде оформлено в документ вже наступного тижня.

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