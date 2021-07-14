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Россия хочет привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Рссийские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч жителей оккупированного Донбасса.

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, cообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости Донбасса".

Водолацкий заявил, что уже 611 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российское гражданство в упрощенном порядке.

"Власти" заявили, что жители Донбасса с российскими паспортами "наравне со всеми гражданами РФ могут влиять на политическую жизнь России, определять направления ее дальнейшего развития, реализуя свое избирательное право".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал количество российских паспортов, которые были выданы жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также в украинском МИД заявляли, что путем паспортизации на Донбассе Россия сознательно разрушает минские договоренности.

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