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Росія хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми понад 600 тисяч жителів ОРДЛО

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти, братимуть участь у виборах депутатів Держдуми в 2021 році. Російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч жителів окупованого Донбасу.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини Донбасу".

Водолацький заявив, що вже 611 тисяч жителів окремих районів Луганської та Донецької областей отримали російське громадянство в спрощеному порядку.

"Влада" заявила, що жителі Донбасу з російськими паспортами "нарівні з усіма громадянами РФ можуть впливати на політичне життя Росії, визначати напрямки її подальшого розвитку, реалізуючи своє виборче право".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кількість російських паспортів, які були видані мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Також в українському МЗС заявляли, що шляхом паспортизації на Донбасі Росія свідомо руйнує мінські домовленості.

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