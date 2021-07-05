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Данилов объяснил паспортизацию в ОРДЛО: еще 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму

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Украина, Понедельник 05 июля 2021 22:44
Данилов объяснил паспортизацию в ОРДЛО: еще 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал количество российских паспортов, которые были выданы жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, на Донбассе раздали 630 тысяч российских документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

Данилов сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами, которые выдали нацисты во время оккупации Украины.

"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. Кроме того, как он отметил, паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.

"Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей... Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование", - добавил Данилов.

Напомним, в украинском МИД заявляли, что путем паспортизации на Донбассе Россия сознательно разрушает минские договоренности.

До этого в России заявили, что паспортизация в ОРДЛО является следствием "невыполнения Киевом минских договоренностей".

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