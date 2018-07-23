Россия хочет предотвратить дальнейшую интеграцию Черногории в ЕС

РФ пытается разжечь в стране национальную и политическую вражду

Российская Федерация продолжает усилия по влиянию на внутренние дела Черногории, а именно пытается предотвратить ее дальнейшую интеграцию в Западную Европу. Об этом сообщает портал Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Евросоюза.

Так, ресурс занимается опровержением кремлевской пропаганды.

На сайте приведены данные недавнего исследования Foreign Policy Research Institute, которое фокусируется на интересах Кремля в Черногории и на том, какие известные тактики влияния, в том числе дезинформацию, РФ применяла в стране. Из доклада следует вывод, что несмотря на неудачные попытки предотвратить вступление Черногории в НАТО, Россия выбрала для себя новую стратегию поведения по отношению к стране.

В частности, как отмечает ресурс, РФ пытается "разжечь политическую и национальную вражду с целью дестабилизации Черногории и предотвращения дальнейшей интеграции в Западную Европу". С этой целью российские чиновники распространяли дезинформацию о НАТО.

В частности, присоединение к альянсу подавалось как провокация против России. В ответ российские чиновники часто объявляли угрозы.

Кроме того, в отчете приводится описание судебного дела в отношении российских агентов за их участие в попытке переворота в 2016 году. Черногория считает, что за планированием путча стоят российская разведка и Федеральная служба безопасности России.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в НАТО заявили о том, что РФ сейчас бросает вызов суверенитету евроатлантических стран, а альянс намерен готовить группы по борьбе против гибридной войны.

Глава США Дональд Трамп опасается, что Черногория может втянуть Североатлантический альянс в новую войну.