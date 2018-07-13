В НАТО заявили, что РФ бросает вызов суверенитету евроатлантических стран
НАТО намерен готовить группы по борьбе против гибридной войны
Российская Федерация сейчас бросает вызов суверенитету евроатлантических стран. Об этом на брифинге "Саммит НАТО-2018 и Украина" сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, она отметила, что НАТО намерено готовить группы по борьбе против гибридной войны.
"НАТО будет готовить группы по борьбе против гибридной войны и пропаганды. Важным является укрепление нашего совместного сотрудничества. Это должен быть центр по борьбе против киберугроз и прочее. Россия бросает вызов суверенитету евроатлантических стран, как в Черногории. Мы должны бороться с этим", - отметила она.
Кроме того, Маронкова отметила, что страны-члены НАТО должны достичь 2% ВВП на оборонные расходы.
"Хочу сказать о еще двух важных вопросах. НАТО поддерживает политику "открытых дверей". Мы надеемся, что 30-ый член, страна Македония, скоро присоединится к Альянсу", - рассказала она.
Напомним, ранее в НАТО заявляли, что из-за агрессии РФ в Балтии размещены дополнительные силы НАТО.