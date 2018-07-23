Росія хоче запобігти подальшій інтеграції Чорногорії в ЄС

РФ намагається розпалити у країні національну та політичну ворожнечу

Російська Федерація продовжує зусилля із впливу на внутрішні справи Чорногорії, а саме намагається запобігти її подальшій інтеграції у Західну Європу. Про це повідомляє портал Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Так, ресурс займається спростуванням кремлівської пропаганди.

На сайті наведені дані нещодавнього дослідження Foreign Policy Research Institute, яке фокусується на інтересах Кремля у Чорногорії та на тому, які відомі тактики впливу, у тому числі дезінформацію, РФ застосовувала в країні. Із доповіді випливає висновок, що попри невдалі намагання запобігти вступу Чорногорії в НАТО, Росія обрала для себе нову стратегію поведінки щодо країни.

А саме, як зазначає ресурс, РФ намагається "розпалити політичну і національну ворожнечу з метою дестабілізації Чорногорії та запобіганню подальшої інтеграції до Західної Європи". З цією метою російські чиновники поширювали дезінформацію про НАТО.

Зокрема, приєднання до альянсу подавалося як провокація проти Росії. У відповідь російські посадовці часто оголошували погрози.

Крім того, у звіті наводиться опис судової справи щодо російських агентів за їхню участь у спробі перевороту в 2016 році. Чорногорія вважає, що за плануванням путчу стоять російська розвідка та Федеральна служба безпеки Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у НАТО заявили про те, що РФ наразі кидає виклик суверенітету євроатлантичних країн, а альянс має намір готувати групи по боротьбі проти гібридної війни.

Глава США Дональд Трамп остерігається, що Чорногорія може втягнути Північноатлантичний альянс у нову війну.