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Россия не хочет лишних глаз "на земле": Резников о блокировании пограничной миссии ОБСЕ

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 15:25
Россия не хочет лишних глаз "на земле": Резников о блокировании пограничной миссии ОБСЕ Фото: Алексей Резников, вице-премьер по вопросам реинтеграции (wikipedia)
Автор: Владислав Красинский

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отреагировал на решение России не продлевать пограничную миссию ОБСЕ. По его словам, это свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина.

"Это лишь подчеркивает, что действия абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном - скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее", - пояснил он.

Резников отметил, что ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс.

"Ликвидация наблюдения может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на временно оккупированные районы Украины. Кремль фактически вновь угрожает эскалацией", - подчеркнул министр.

Напомним, вчера Россия объявила о том, что не будет продлевать мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково", которые находятся на оккупированной территории.

В украинском МИД заявили, что такие действия РФ свидетельствуют о желании Москвы продолжить обострять ситуацию на Донбассе.

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ОБСЕ Российская Федерация Алексей Резников Граница с РФ
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