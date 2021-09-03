Росія не хоче зайвих очей "на землі": Резніков про блокування прикордонної місії ОБСЄ

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков відреагував на рішення Росії не продовжувати прикордонну місію ОБСЄ . За його словами, це свідчить про те, що Москва не прагне миру на Донбасі.

Про це йдеться в коментарі міністра для РБК-Україна .

"Це лише підкреслює, що дії абсолютно свідомі. Росія не прагне миру. І не хоче мати зайві очі "на землі", які фіксують порушення домовленостей і злочини. Це свідчить лише про одне - приховувати реальну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей стає все складніше", - пояснив він.

Резніков зазначив, що ліквідація спостережної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону може призвести до збільшення поставок з Росії зброї та боєприпасів на окупований Донбас.

"Ліквідація спостереження може призвести до збільшення поставок з Росії зброї та боєприпасів до тимчасово окупованих районів України. Кремль фактично знову погрожує ескалацією", - наголосив міністр.