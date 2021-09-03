Росія не хоче зайвих очей "на землі": Резніков про блокування прикордонної місії ОБСЄ
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков відреагував на рішення Росії не продовжувати прикордонну місію ОБСЄ. За його словами, це свідчить про те, що Москва не прагне миру на Донбасі.
Про це йдеться в коментарі міністра для РБК-Україна.
"Це лише підкреслює, що дії абсолютно свідомі. Росія не прагне миру. І не хоче мати зайві очі "на землі", які фіксують порушення домовленостей і злочини. Це свідчить лише про одне - приховувати реальну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей стає все складніше", - пояснив він.
Резніков зазначив, що ліквідація спостережної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону може призвести до збільшення поставок з Росії зброї та боєприпасів на окупований Донбас.
"Ліквідація спостереження може призвести до збільшення поставок з Росії зброї та боєприпасів до тимчасово окупованих районів України. Кремль фактично знову погрожує ескалацією", - наголосив міністр.
Нагадаємо, вчора Росія оголосила про те, що не буде продовжувати мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гукове", які перебувають на окупованій території.
В українському МЗС заявили, що такі дії РФ свідчать про бажання Москви продовжити загострювати ситуацію на Донбасі.