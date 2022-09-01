Россия хочет купить 70 млрд долларов в "дружественных" валютах, но есть ряд проблем

Россия намерена в 2022 году купить 70 млрд долларов в юанях и других "дружественных" валютах, чтобы замедлить рост рубля, вызванный западными санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

После этой сделки власти планируют перейти к более долгосрочной стратегии продажи активов в китайской валюте для финансирования инвестиций.

Однако покупка валют "дружественных" стран может оказаться весьма проблематичной. К примеру, продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса. Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены высоким политическим рискам, поскольку правительства таких стран могут изменить свой политический курс. Турецкая лира в 2022 году сталкивается с серьезными рисками девальвации.

Власти перешли к формированию валютных резервов в "дружественных" валютах после того, как резервы России в размере 640 млрд долларов были заморожены на фоне начала российского вторжения в Украину.