ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія хоче купити 70 млрд доларів в "дружніх" валютах, але є ряд проблем

Новость на русском →
Москва, Четвер 01 вересня 2022 13:23
Росія хоче купити 70 млрд доларів в "дружніх" валютах, але є ряд проблем Фото: Росія має намір купити 70 млрд доларів в "дружніх" валютах (sputnik.by)
Автор: Константин Широкун

Росія має намір в 2022 році купити 70 млрд доларів в юанях та інших "дружніх" валютах, щоб уповільнити зростання рубля, викликане західними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після цієї угоди влада планує перейти до більш довгострокової стратегії продажу активів в китайській валюті для фінансування інвестицій.

Однак покупка валют "дружніх" країн може виявитися вельми проблематичною. Наприклад, продаж активів в юанях вимагає окремої угоди з Китаєм, якого буде дуже важко домогтися в умовах кризи. Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються високим політичним ризикам, оскільки уряди таких країн можуть змінити свій політичний курс. Турецька ліра в 2022 році стикається з серйозними ризиками девальвації.

Влада перейшла до формування валютних резервів в "дружніх" валютах після того, як резерви Росії в розмірі 640 млрд доларів були заморожені на тлі початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки тому в першому кварталі після нападу, що стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії.

Також ми писали, що міжнародне агентство S & P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт). Рейтинг випуску єврооблігацій знижений до D.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Курс рубля Вторгнення Росії до України
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму