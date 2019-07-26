Россия хочет краткосрочный контракт с Украиной на транзит газа, - Reuters

Россия будет добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами российской стороны.

Как отмечается в сообщении, таким образом Москва надеется выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины. Россия планирует вдвое увеличить мощность североевропейского транзитного маршрута с запуском "Северного потока-2" и начать поставки в ЕС через Черное море по "Турецкому потоку", что постепенно приведет к сокращению транзита через Украину.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", - сказал источник, знакомый с переговорами России и Украины.

Европейский источник и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили позицию Москвы. "Газпром" и Минэнерго РФ отказались от комментариев.

Европейский союз, посредник в газовых переговорах между Москвой и Киевом, пригласил обе стороны на новый раунд переговоров 16 сентября, сказали источники. Стороны уже проводили несколько встреч, на которых не нашли приемлемого для всех решения о контракте на транзит.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 года может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.

Как сообщало РБУ-Украина, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.