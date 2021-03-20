Россия хочет изменить принцип организации заседаний "нормандской четверки"

Представитель России Дмитрий Козак предложил коллегам по "нормандской четверке" изменить принцип организации ее заседаний. Он хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".
Об этом сообщает ТАСС.
Козак отправил соответствующее письмо представителям Парижа, Берлина и Киева.
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата", сообщает издание "РИА Новости".
"Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.
Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
В Москве заявили, что Киев якобы отказался выполнять взятые обязательства по прекращению огня в Донбассе от 22 июля 2020 года.
Также причиной отсутствия прогресса в достижении практических результатов переговоров в "нормандском формате" в РФ называют ненадлежащую их организацию. Москва предлагает использовать принцип ротации председателей (сейчас председательствуют на встречах Германия или Франция).
Напомним, 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".
Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.