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Россия хочет изменить принцип организации заседаний "нормандской четверки"

Автор: Анастасия Рокитна

Представитель России Дмитрий Козак предложил коллегам по "нормандской четверке" изменить принцип организации ее заседаний. Он хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".

Об этом сообщает ТАСС.

Козак отправил соответствующее письмо представителям Парижа, Берлина и Киева.

В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата", сообщает издание "РИА Новости".

"Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.

Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

В Москве заявили, что Киев якобы отказался выполнять взятые обязательства по прекращению огня в Донбассе от 22 июля 2020 года.

Также причиной отсутствия прогресса в достижении практических результатов переговоров в "нормандском формате" в РФ называют ненадлежащую их организацию. Москва предлагает использовать принцип ротации председателей (сейчас председательствуют на встречах Германия или Франция).

Напомним, 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".

Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

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