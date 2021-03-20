Росія хоче змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки"

Козак відправив відповідний лист представникам Парижа, Берліна і Києва.

У листі відображений проект Спільних підсумків відеоконференції політичних радників і представників міністерств закордонних справ "нормандського формату", повідомляє видання "РИА Новости".

"З огляду на рівноправність всіх учасників нормандського формату, було б доцільно використовувати при організації переговорів принцип ротації голів, який широко застосовується в міжнародній дипломатичній практиці, щоб дана функція виконувалася по черзі кожним з чотирьох учасників", - пропонує автор.

Крім того, пропонується не пізніше 22 березня узгодити проект Спільних підсумків або представити пропозиції до нього.