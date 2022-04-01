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Россия хочет, чтобы ей предоставили гарантии безопасности, - Лавров

Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы ей предоставили гарантии безопасности в рамках мирного договора с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова.

"Россия за то, чтобы гарантий безопасности были предоставлены и Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые принимались в рамках ОБСЕ и провозгласили принципы о том, что никакая страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других",- заявил он.

Напомним, сегодня должны были возобновиться переговоры украинской и российской делегации в видеоформате.

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