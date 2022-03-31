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Переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля, - Арахамия

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Четверг 31 марта 2022 01:18
Переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля, - Арахамия Давид Арахамия (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава украинской делегации на переговорах Украины с Россией, народный депутат Давид Арахамия сообщил, переговоры двух делегаций возобновятся 1 апреля. Через неделю должен быть готов пакет документов, который и станет предметом обсуждения президентов при личной встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире круглосуточного телемарафона.

"Что касается очной встречи, мы от российской стороны ждем обратной реакции. Они два-три дня будут думать, что ответить на наше предложение. Мы им огласили, что назрела встреча лидеров двух стран. Думаю, за неделю мы наработаем то, что от нас зависит, больше у нас не будет мандата. И дальше, будем ждать встречи президентов", - рассказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что украинская сторона против проведения встречи президентов в России, или Беларуси. По мнению главы украинской делегации, оптимальным местом могла бы стать Турция.

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