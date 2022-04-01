Росія хоче, щоб їй надали гарантії безпеки, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва виступає за те, щоб їй надали гарантії безпеки в рамках мирного договору з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова.
"Росія за те, щоб гарантій безпеки були надані і Україні, всім європейським країнам, Росії відповідно до тих документів, які приймалися в рамках ОБСЄ і проголосили принципи про те, що ніяка країна не буде зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні повинні були відновитися переговори української та російської делегації у відеоформаті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.