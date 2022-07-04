Россия готовится к принудительной мобилизации в Крыму

Недавно "глава" Крыма приказал создать "призывную комиссию по мобилизации". Также поручено открыть соответствующие комиссии более низкого уровня. Это свидетельствует о подготовке к принудительному призыву.

"Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют заставлять воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", - говорится в сообщении.

Такие действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности положения IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Украинцев в Крыму призвали сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации, и саботировать решения оккупантов.