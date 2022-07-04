Росія готується до примусової мобілізації в Криму

Самопроголошена "влада" Криму веде підготовку до незаконної мобілізації. Жителів півострова закликали саботувати призов до російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента в Автономній республіці Крим у Facebook.
Нещодавно "глава" Криму наказав створити "призовну комісію з мобілізації". Також доручено відкрити відповідні комісії нижчого рівня. Це свідчить по підготовку до примусового призову.
"Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", - йдеться у повідомленні.
Такі дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Українців у Криму закликали зробити усе можливе, аби уникнути мобілізації, та саботувати рішення окупантів.
Нагадаємо, що у Білорусі почали масово вручати повістки та викликати на нібито військові навчання.
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