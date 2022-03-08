Пентагон: продвижение российских войск на Киев застопорилось
Основное наступление российских сил на Киев застопорилось, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США. У чиновника не было информации о том, как далеко от центра находится большая российская военная колонна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам одного из официальных лиц, движение конвоя застопорилось и 6 марта. В конце прошлой недели это было примерно в 25 километрах от центра Киева.
"Мы по-прежнему считаем, что они не в Киеве, основное наступление за пределами города все еще остановлено. На сегодня у меня нет данных о том, насколько далеко они от Киева. Они продолжают пытаться добиться прогресса", - заявил чиновник.
Пентагон также не наблюдает значительной активности на западе Украины.
Война России против Украины продолжается 13 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.