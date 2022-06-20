Россия готовится к наступлению на Харьков и хочет уничтожить Славянск, - Зеленский

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск", - заявил президент.

По его словам, сейчас военные делают все возможное для защиты мирного населения страны. Но Украине необходимо современное оружие для того, чтобы полностью остановить оккупантов.

"Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", - подчеркнул Зеленский.