Росія готується до наступу на Харків і хоче знищити Слов'янськ, - Зеленський

"Наразі армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову і ми це бачимо. Хочуть захопити та повністю зруйнувати Слов'янськ", - заявив президент.

За його словами, наразі військові роблять усе можливе для захисту мирного населення країни. Але Україні потрібна сучасна зброя для того, щоб повністю зупинити окупантів.

"От чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу та зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життя", - наголосив Зеленський.