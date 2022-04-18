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Россия может готовить провокации в приграничных с Украиной районах, - Генштаб

Фото: Россия может готовить удары по гражданским объектам в приграничных с Украиной районах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия может готовить провокации в приграничных с Украиной районах. Не исключается, что армейская авиация оккупантов нанесет удары по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах Российской Федерации", - отмечается в сводке.

По данным Генштаба, оккупанты могут нанести удары по гражданским объектам на российской территории.

Напомним, ранее в российском Белгороде сообщили о повреждении железнодорожных путей.

Отметим, в начале апреля под Белгородом возле украинской границы прогремели два взрыва. В произошедшем Россия обвинила Украину.

Война России против Украины идет 54-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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