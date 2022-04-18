Росія може готувати провокації в прикордонних з Україною районах, - Генштаб

Росія може готувати провокації в прикордонних з Україною районах. Не виключається, що армійська авіація окупантів завдасть ударів по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, окупанти можуть завдати ударів по цивільних об'єктах на російській території.

"Не виключаються провокаційні дії і застосування противником армійської авіації в прикордонних з Україною районах Російської Федерації", - наголошується в зведенні.

Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді повідомили про пошкодження залізничних колій.

Зазначимо, на початку квітня під Білгородом біля українського кордону прогриміли два вибухи. В події Росія звинуватила Україну.

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