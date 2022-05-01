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Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники, - разведка

Фото: Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. Тому пример номер газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, где высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки при Минобороны.

Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

"Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут создавать провокации с территории "ПМР"", - уверяют разведчики.

Также газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

"Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", - предупреждают в ГУР.

Как сообщалось, ранее в ГУР заявили: чтобы уменьшить влияние санкций, Россия пытается приобщить к собственному производству несколько стран. Речь идет про страны ОДКБ, Грузию, Армению, Азербайджан и Казахстан.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война в УкраинеПриднестровье