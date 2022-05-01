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Росія готує провокації у Придністров'ї на травневі свята, - розвідка

Фото: Росія готує провокації у Придністров'ї на травневі свята (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Невизнане Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною. Тому приклад номер газети "Придністров’я", датований 2 травня, де висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки при Міноборони.

Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.

"Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР", - запевняють розвідники.

Також газета містить низку агітаційних матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок".

"Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну і колективний Захід", - попереджають в ГУР.

Як повідомлялося, раніше у ГУР заявили: щоб зменшити вплив санкцій, Росія намагається долучити до власного виробництва кілька країн. Йдеться про країни ОДКБ, Грузію, Вірменію, Азербайджан та Казахстан.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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