Росія готує провокації у Придністров'ї на травневі свята, - розвідка

Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.

"Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР", - запевняють розвідники.

Також газета містить низку агітаційних матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок".

"Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну і колективний Захід", - попереджають в ГУР.