Россия готовит провокации с химическим оружием: какие города под угрозой

Россия готовит химические атаки в Украине и уже успела обвинить в этом украинских военных. Под угрозой нападения могут быть такие города, как Николаев, Харьков, а также Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя РФ при организации Александра Шульгина в эфире одного из российских телеканалов.

Он заявил, что Россия уже направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о провокации с химическим оружием, которую якобы готовит Украина.

"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке (Донецкая область - ред.)", - сказал он.

Подобные заявления представителей Российской Федерации могут говорить о том, что Москва сама намерена применить химоружие на территории Украины, а затем обвинить в этом Киев.