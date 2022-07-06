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Росія готує провокації з хімічною зброєю: які міста під загрозою

Фото: Росія готує провокації з хімічною зброєю в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія готує хімічні атаки в Україні і вже встигла звинуватити в цьому українських військових. Під загрозою нападу можуть бути такі міста, як Миколаїв, Харків, а також Донецька область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника РФ при організації Олександра Шульгіна в ефірі одного з російських телеканалів.

Він заявив, що Росія вже направила в організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) ноту про провокацію з хімічною зброєю, яку нібито готує Україна.

"Ми направили вже відповідну ноту до технічного секретаріату, повідомили про плани провокації, що готуються в Миколаївці (Донецька область - ред.)", - сказав він.

Подібні заяви представників Російської Федерації можуть говорити про те, що Москва сама має намір застосувати хімзброю на території України, а потім звинуватити в цьому Київ.

Варто зазначити, що Росія вже не вперше погрожує вдарити хімічною зброєю по українських містах. Зокрема, раніше повідомлялося, що РФ готує хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому Україну.

Нагадаємо, що Європейський союз пообіцяв Україні засоби захисту від хімічних і ядерних загроз.

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Російська ФедераціяХімічна зброяВійна в Україні