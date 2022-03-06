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Россия готовит обстрелы своих жилых кварталов, чтобы обвинить Украину, - СНБО

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Киев, Воскресенье 06 марта 2022 18:38
Россия готовит обстрелы своих жилых кварталов, чтобы обвинить Украину, - СНБО
Автор: Мария Кучерявец

Российские власти готовятся к провокациям с обстрелом мирных кварталов своих городов вблизи границы с Украиной. Это планируется для того, чтобы обвинить ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российская власть готовится к реализации вероятного сценария, который предусматривает обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СНБО, это, по замыслу кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации.

"С учетом действий российской армии на Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", - рассказали в ведомстве.

Там также обратили внимание, что подобные сценарии Россия неоднократно использовала как повод к боевым действиям в Афганистане, Чечне и Абхазии.

Поэтому в СНБО призвали доверять только проверенной информации.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба уже сообщал, что российские оккупанты могут обстрелять собственную территорию для провокации и планируют обвинить в этом Украину.

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