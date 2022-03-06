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Росія готує обстріли своїх житлових кварталів, аби звинуватити Україну, - РНБО

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Київ, Неділя 06 березня 2022 18:38
Росія готує обстріли своїх житлових кварталів, аби звинуватити Україну, - РНБО
Автор: Марія Кучерявець

Російська влада готується до провокацій з обстрілом мирних кварталів своїх міст поблизу кордону з Україною. Це планується для того, аби звинуватити ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в РНБО, це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації.

"З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - розповіли у відомстві.

Там також звернули увагу, що подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

Тож в РНБО закликали довіряти лише перевіреній інформації.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба вже повідомляв, що російські окупанти можуть обстріляти власну територію для провокації та планують звинуватити у цьому Україну.

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