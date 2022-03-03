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Оккупанты готовят очередную провокацию. Планируют обстрелять территорию России

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 14:48
Оккупанты готовят очередную провокацию. Планируют обстрелять территорию России Фото: оккупанты готовят очередную провокацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты могут обстрелять собственную территорию для провокации. Планируют обвинить в этом Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Тревожные сообщения: россияне могли направить реактивные системы залпового огня у приграничного российского поселка Поповка на свою территорию", - пишет Кулеба.

Также министр отметил, что оккупанты могут провести операцию под флагом Украины, чтобы после этого обвинить нашу страну.

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