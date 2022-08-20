Россия готовит наступление на Славянском направлении. ВСУ отбили ряд штурмов, - Генштаб
Российские военные сосредоточили усилия на возобновлении наступательных действий на Славянском направлении. Наши бойцы дали отпор во время череды вражеских штурмов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Главные события сегодняшнего дня на фронте:
- на Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск на границе не обнаружено, однако угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется;
- на Северском направлении враг удерживает подразделения для сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Оккупанты обстреляли из минометов позиции наших бойцов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей;
- на Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании позиций. Обстреливал районы населенных пунктов Карасевка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги. Также ударил авиацией возле Прудянки и верхнего Салтова. Проводил разведку неподалеку Русских Тишков и Золочева;
- на Славянском направлении оккупанты сосредоточили усилия на возобновлении наступательных действий. Обстреляли районы населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чепель, Протопоповка и Довгенькое;
"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Долгенькое - Курулька. Как результат - наши воины нанесли противнику потери и отбросили его назад", - пишет Генштаб.
- на Донецком направлении россияне продолжают наступательные действия. Сосредоточили усилия на Бахмутском направлении;
- на Краматорском направлении враг обстрелял районы Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка;
"Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно", - добавляет пресс-служба.
- на Бахмутском направлении россияне обстреляли вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки;
"Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Вершина - Зайцевое, Вершина - Кодема, Майское - Зайцевое, Майское - Кодема, Семигорье - Зайцевое, Гладосовое - Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор", - отмечает Генштаб.
- на Авдеевском направлении оккупанты нанесли удар возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Также вели наступательные бои в направлениях Горловка - Майорск, Спартак - Опытное, Донецк - Пески, Старомихайловка - Первомайское;
- на Новопавловском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Пытались наступать в направлении Благодатное - Золотая Нива, однако получили отпор;
- на Запорожском направлении враг пытается не допустить продвижения наших воинов. Наносил удары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополье и других;
- на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточили усилия на содержании занятых районов и сковывании действий наших воинов. Обстреляли районы Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов;
"Корабельная группировка противника в готовности к применению удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 оккупантов.
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