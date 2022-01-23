Россия готовит "марионеточную" власть в Украине. Что известно о планах РФ и при чем тут Мураев

О чем рассказала Британия

Сегодня ночью британский МИД опубликовал на своем сайте заявление о том, что Россия поддерживает связи с действующими и бывшими украинскими политиками для того, чтобы создать "марионеточную" власть в Украине после возможного вторжения.

"Мы имеем информацию, которая указывает на то, что российское правительство стремится поставить в Украине пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - заявили в Лондоне.

Российские спецслужбы, по данным Британии, также контактируют с чиновниками времен президента-беглеца Виктора Януковича Сергеем Арбузовым, Андреем Клюевым, Владимиром Сивковичем и Николаем Азаровым.

Подтверждение со стороны США

После публикации британского МИД источники в администрации президента США заявили, что американская разведка обладает такой же информацией о планах Кремля.

"Мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму длительную войну. Они включают такие вещи, как установление "дружественного" правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания разногласий", - рассказал источник телеканала CNN.

Недавно США ввели санкции против четырех украинских политиков, которые, по данным Вашингтона, сотрудничают с Россией в ущерб Украине. Однако в списке этих политиков Мураева не было.

Фото: Евгений Мураев, бывший нардеп (facebook.com/yevgeniy.murayev)

Что говорит Мураев

Экс-нардеп уже прокомментировал обвинения со стороны британского МИД, назвав их "глупостью". Мураев также напомнил, что ему уже четыре года запрещено въезжать в Россию, а российские власти заморозили его счета. Кроме того, бывший нардеп заявил, что ждет извинений от британского Министерства иностранных дел.

Как отреагировали украинские власти

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения из Лондона, заявил, что у Киева нет никаких сомнений в том, что "британское правительство четко, в деталях и персоналиях, понимает, что происходит в Украине".

"Если беспристрастно посмотреть на сообщение из Британии, то надо будет признать: они не сказали ничего такого, чего украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине", - сказал он в комментарии телеканалу BBC.

Россия отвергает обвинения

Министерство иностранных дел России ожидаемо назвало заявления британской стороны фейками, а также призвало прекратить заниматься провокациями.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - заявили в российском министерстве.

Лондон пригрозил санкциями

Сегодня днем британские СМИ сообщили, что Лондон уже начал подготовку санкций против Кремля в случае реализации его плана в отношении Украины. Ожидается, что санкционный пакет будет содержать ограничения в отношении газопровода "Северный поток-2", а также возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT.

"Если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим, будут очень серьезные последствия", - подчеркнул вице-премьер Британии Доминик Рааб.