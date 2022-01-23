Росія готує "маріонеткову" владу в Україні. Що відомо про плани РФ і до чого тут Мураєв

Про що розповіла Британія

Сьогодні вночі британське МЗС опублікувало на своєму сайті заяву про те, що Росія підтримує зв'язки з чинними та колишніми українськими політиками для того, щоб створити "маріонеткову" владу в Україні після можливого вторгнення.

"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російський уряд прагне поставити в Україні проросійського лідера, оскільки він розглядає можливість вторгнення та окупації України. Як потенційний кандидат розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - заявили в Лондоні.

Російські спецслужби, за даними Британії, також контактують з чиновниками часів президента-втікача Віктора Януковича: Сергієм Арбузовим, Андрієм Клюєвим, Володимиром Сівковичем та Миколою Азаровим.

Підтвердження з боку США

Після публікації британського МЗС джерела в адміністрації президента США заявили, що американська розвідка володіє такою ж інформацією про плани Кремля.

"Ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Вони включають такі речі, як встановлення "дружнього" уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання розбіжностей", - розповіло джерело телеканалу CNN.

Нещодавно США ввели санкції проти чотирьох українських політиків, які, за даними Вашингтону, співпрацюють з Росією на шкоду Україні. Однак у списку цих політиків Мураєва не було.

Фото: Євгеній Мураєв, український нардеп (facebook.com/yevgeniy.murayev)

Що каже Мураєв

Екс-нардеп вже прокоментував звинувачення з боку британського МЗС, назвавши їх "дурницею". Мураєв також нагадав, що йому вже чотири роки заборонено в'їжджати в Росію, а російська влада заморозила його рахунки. Крім того, колишній нардеп заявив, що чекає на вибачення від британського Міністерства закордонних справ.

Як відреагувала українська влада

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи повідомлення з Лондону, заявив, що Київ не має жодного сумніву в тому, що "британський уряд чітко, в деталях та персоналіях, розуміє, що відбувається в Україні".

"Якщо неупереджено подивитись на повідомлення з Британії, то треба буде визнати: вони не сказали нічого такого, що українці самі не розуміли про частину політичного спектра в Україні", - сказав він в коментарі телеканалу BBC.

Росія відкидає звинувачення

Міністерство закордонних справ Росії очікувано назвало заяви британської сторони фейками, а також закликало припинити займатися провокаціями.

"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - заявили в російському міністерстві.

Лондон пригрозив санкціями

Сьогодні вдень британські ЗМІ повідомили, що Лондон вже почав підготовку санкцій проти Кремля у разі реалізації його плану щодо України. Очікується, що санкційний пакет буде містити обмеження щодо газопроводу "Північний потік-2", а також можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим, будуть дуже серйозні наслідки", - наголосив віце-прем'єр Британії Домінік Рааб.