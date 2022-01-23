Росія готує "маріонеткову" владу в Україні. Що відомо про плани РФ і до чого тут Мураєв

Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення. Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядають колишнього народного депутата Євгена Мураєва.
Що відомо про наміри Кремля та як відреагували в Україні та світі - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні вночі британське МЗС опублікувало на своєму сайті заяву про те, що Росія підтримує зв'язки з чинними та колишніми українськими політиками для того, щоб створити "маріонеткову" владу в Україні після можливого вторгнення.
"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російський уряд прагне поставити в Україні проросійського лідера, оскільки він розглядає можливість вторгнення та окупації України. Як потенційний кандидат розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - заявили в Лондоні.
Російські спецслужби, за даними Британії, також контактують з чиновниками часів президента-втікача Віктора Януковича: Сергієм Арбузовим, Андрієм Клюєвим, Володимиром Сівковичем та Миколою Азаровим.
Після публікації британського МЗС джерела в адміністрації президента США заявили, що американська розвідка володіє такою ж інформацією про плани Кремля.
"Ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Вони включають такі речі, як встановлення "дружнього" уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання розбіжностей", - розповіло джерело телеканалу CNN.
Нещодавно США ввели санкції проти чотирьох українських політиків, які, за даними Вашингтону, співпрацюють з Росією на шкоду Україні. Однак у списку цих політиків Мураєва не було.
Фото: Євгеній Мураєв, український нардеп (facebook.com/yevgeniy.murayev)
Екс-нардеп вже прокоментував звинувачення з боку британського МЗС, назвавши їх "дурницею". Мураєв також нагадав, що йому вже чотири роки заборонено в'їжджати в Росію, а російська влада заморозила його рахунки. Крім того, колишній нардеп заявив, що чекає на вибачення від британського Міністерства закордонних справ.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи повідомлення з Лондону, заявив, що Київ не має жодного сумніву в тому, що "британський уряд чітко, в деталях та персоналіях, розуміє, що відбувається в Україні".
"Якщо неупереджено подивитись на повідомлення з Британії, то треба буде визнати: вони не сказали нічого такого, що українці самі не розуміли про частину політичного спектра в Україні", - сказав він в коментарі телеканалу BBC.
Міністерство закордонних справ Росії очікувано назвало заяви британської сторони фейками, а також закликало припинити займатися провокаціями.
"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - заявили в російському міністерстві.
Сьогодні вдень британські ЗМІ повідомили, що Лондон вже почав підготовку санкцій проти Кремля у разі реалізації його плану щодо України. Очікується, що санкційний пакет буде містити обмеження щодо газопроводу "Північний потік-2", а також можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
"Якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим, будуть дуже серйозні наслідки", - наголосив віце-прем'єр Британії Домінік Рааб.
Нагадаємо, глава Держдепу заявляв, що США готові дати відповідь на будь-які агресивні дії РФ.