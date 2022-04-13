Россия готовит фейк о якобы схроне взрывчатки ВСУ в Энергодаре, - ОВА

Российские оккупанты готовят новый фейк в Энергодаре. Сообщается, что псевдожурналисты хотят выпустить сюжет о якобы обнаруженном хранилище оружия украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Запорожскую ОВА.

В частности, по замыслу в этом хранилище должно быть большое количество взрывчатки и боеприпасов. Ее туда якобы принесла "диверсионная группа" ВСУ.

"Эти действия организуют по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба России размещают фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины, поэтому доверять нужно лишь официальным источникам.