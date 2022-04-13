UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия готовит фейк о якобы схроне взрывчатки ВСУ в Энергодаре, - ОВА

Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты готовят новый фейк в Энергодаре. Сообщается, что псевдожурналисты хотят выпустить сюжет о якобы обнаруженном хранилище оружия украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Запорожскую ОВА.

В частности, по замыслу в этом хранилище должно быть большое количество взрывчатки и боеприпасов. Ее туда якобы принесла "диверсионная группа" ВСУ.

"Эти действия организуют по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба России размещают фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины, поэтому доверять нужно лишь официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарВойна в УкраинеВторжение России в Украину