Росія готує фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі, - ОВА

Російські окупанти готують новий фейк в Енергодарі. Повідомляється, що псевдожурналісти хочуть випустити сюжет про нібито виявлений схрон зброї українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Запорізьку ОВА.

Зокрема, за задумом у цьому схроні має бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.

"Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.