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Россия готовит фейк о якобы схроне взрывчатки ВСУ в Энергодаре, - ОВА

Новина українською →
Энергодар, Среда 13 апреля 2022 22:18
Россия готовит фейк о якобы схроне взрывчатки ВСУ в Энергодаре, - ОВА Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты готовят новый фейк в Энергодаре. Сообщается, что псевдожурналисты хотят выпустить сюжет о якобы обнаруженном хранилище оружия украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Запорожскую ОВА.

В частности, по замыслу в этом хранилище должно быть большое количество взрывчатки и боеприпасов. Ее туда якобы принесла "диверсионная группа" ВСУ.

"Эти действия организуют по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба России размещают фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины, поэтому доверять нужно лишь официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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