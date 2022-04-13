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Росія готує фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі, - ОВА

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Енергодар, Середа 13 квітня 2022 22:18
Росія готує фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі, - ОВА Російській військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти готують новий фейк в Енергодарі. Повідомляється, що псевдожурналісти хочуть випустити сюжет про нібито виявлений схрон зброї українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Запорізьку ОВА.

Зокрема, за задумом у цьому схроні має бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.

"Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.

Раніше ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус.

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