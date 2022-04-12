Россия готовит дезинформационную кампанию о якобы "победе" в войне в Украине

Сообщается, что враг делает это с привлечением псевдоэкспертов.

Для распространения этого тезиса Кремль использует сторонника путинского режима бывшего морского пехотинца США Брайана Берлетика.

Как и вся российская пропаганда, он утверждает, что Украина убивает своих граждан, чтобы подставить Россию.

"Этот "эксперт" в англоязычном и русскоязычном информационных сегментах рассказывает о "сирийском сценарии", мол, "украинские военные убивают собственное население, чтобы подставить Россию", - говорится в сообщении.

По его словам, украинцы делают это для того, чтобы снизить темпы продвижения российской армии.

Фейк распространяют потому что враг не одерживает реальных побед в ходе "спецоперации", поэтому прибегает к информационному терроризму украинцев. У истощенных войной людей может сформироваться ложное впечатление относительно ситуации на фронте.

Россия готовит дезинформационную кампанию о своей "победе" (t.me/CenterCounteringDisinformation)