Россия готова к возвращению в ПАСЕ в июне

Совет Госдумы Российской Федерации в среду, 19 июня, утвердил состав думской части делегации Федерального собрания для ее возможного участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей", - сообщил Слуцкий.

Он подтвердил, что заявка на подтверждение полномочий делегации будет подаваться по результатам голосования по резолюции "к докладу Петры де Суттер и поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ".

"Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - заявил российский депутат.

Первый вице-спикер нижней палаты Госдумы Иван Мельников сообщил, что текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии ПАСЕ уже утвержден.

"Заявка сформирована, но подавать документы мы будем после изменений в регламент ПАСЕ", - подтвердил он.

Напомним, ранее глава Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение советом нижней палаты российского парламента вопроса о подаче заявки на участие российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.