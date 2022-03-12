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Россия готова возобновить диалог с США по безопасности. Но "конфигурация изменилась"

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Москва, Суббота 12 марта 2022 12:48
Россия готова возобновить диалог с США по безопасности. Но "конфигурация изменилась" Фото: замглавы МИД России Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация готова возобновить диалог с США по так называемым "гарантиям безопасности". Но из-за войны против Украины "конфигурация изменилась".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова в эфире "Первого канала".

В частности, на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, он ответил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".

"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", - отметил Рябков.

В то же время он подчеркнул, что Москва настроена восстановить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит России на любую угрозу странам НАТО, даже если это приведет к третьей мировой войне.

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