Россия готова возобновить диалог с США по безопасности. Но "конфигурация изменилась"
Российская Федерация готова возобновить диалог с США по так называемым "гарантиям безопасности". Но из-за войны против Украины "конфигурация изменилась".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова в эфире "Первого канала".
В частности, на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, он ответил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".
"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", - отметил Рябков.
В то же время он подчеркнул, что Москва настроена восстановить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит России на любую угрозу странам НАТО, даже если это приведет к третьей мировой войне.
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