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США ответят России на любую угрозу НАТО, даже если это приведет к мировой войне, - Байден

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Пятница 11 марта 2022 20:09
США ответят России на любую угрозу НАТО, даже если это приведет к мировой войне, - Байден Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

Джо Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США.

Фактически президент Байден сделал заявление, что США готовы вести третью мировую войну, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО в случае нападения со стороны России и Путина.

"Конечно, если мы ответим, это будет третья мировая война, но у нас есть "святое обязательство" защищать НАТО, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Байден заблокировал отправку самолетов Украин, чтобы не провоцировать Путина.

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