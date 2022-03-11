США ответят России на любую угрозу НАТО, даже если это приведет к мировой войне, - Байден
Джо Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США.
Фактически президент Байден сделал заявление, что США готовы вести третью мировую войну, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО в случае нападения со стороны России и Путина.
"Конечно, если мы ответим, это будет третья мировая война, но у нас есть "святое обязательство" защищать НАТО, - сказал он.
Ранее сообщалось, что Байден заблокировал отправку самолетов Украин, чтобы не провоцировать Путина.
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