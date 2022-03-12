Росія готова відновити діалог з США щодо безпеки. Але "конфігурація змінилася"

Російська Федерація готова відновити діалог з США щодо так званих "гарантій безпеки". Але через війну проти України "конфігурація змінилася".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу".

Зокрема, на питання, чи залишаються в силі пропозиції Москви щодо гарантій безпеки, спрямовані США і НАТО, він відповів, що "не став би говорити про те, що пропозиції такого роду залишаються в силі".

"Все ж повністю змінилася конфігурація, зараз ситуація радикально інша. І питання полягає в тому, щоб забезпечити досягнення тих цілей, які поставлені нашим керівництвом перед спеціальною військовою операцією", - зазначив Рябков.

У той же час він підкреслив, що Москва налаштована відновити діалог з Вашингтоном щодо стратегічної стабільності.