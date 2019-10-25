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Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО, - Лавров

Новини » Політика    25.10.2019 - 14:39
Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО, - Лавров
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров вважає, що ситуацію на сході України можна врегулювати на основі мінських домовленостей

Росія налаштована всіляко сприяти виконанню Мінських угод з боку бойовиків так званих "республік" Донбасу. Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров вважає, що "ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі мінських домовленостей".

"Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента (України, - ред.) Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що у нього вийде. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська", - сказав він.

Зазначимо, Україна в Мінську заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР". Причому, як зазначила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ці умови повинні бути виконані перед реалізацією політичної частини "Мінська".

У свою чергу, в РФ заявили, що вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" була несподіваною.

Крім того, українська сторона зажадала вивести війська з ряду окупованих населених пунктів Донбасу. Зокрема, мова йде про Кальміуське, Новоазовське, Саханке і Кумачово.

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