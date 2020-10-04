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Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Москва, Воскресенье 04 октября 2020 18:32
Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зохрабом Мнацаканяном. Лавров заверил Ереван в готовности РФ содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Россия готова содействовать Азербайджану и Армении, которые являются сторонами конфликта, в возвращении процесса урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой Минской группы ОБСЕ и в соответствии с совместным заявлением лидеров РФ, США и Франции.

Кроме того, Лавров выразил озабоченность в связи с ростом количества погибших в ходе боевых действий среди мирного населения и призвал как можно скорее прекратить огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках переговоров Минской группы ОБСЕ.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал главное условие для ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах.

Как писало РБК-Украина, президенты России, США и Франции призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению Азербайджана и Армении за стол переговоров.

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